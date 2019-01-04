СК ищет очевидцев двойного наезда на пешехода в Витебске

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области ищет очевидцев ДТП в Витебске, во время которого два автомобиля поочередно наехали на пожилого пешехода, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Авария произошла 13 декабря 2018 года по улице Гагарина около 20.40 вблизи дома №158. Мужчина 79 лет пересекал проезжую часть и попал под колеса автомобилей Ford Transit и Renault Logan. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В отношении водителей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Для установления обстоятельств аварии, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи просят граждан, располагающих сведениями об аварии, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области (33) 399-80-44 (круглосуточно) или по телефону следственного управления 8(0212)46-20-40.-0-