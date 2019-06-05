Следователи выясняют обстоятельства убийства 19-летнего парня в Бобруйске

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске следователи устанавливают обстоятельства убийства 19-летнего парня, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
Бобруйским межрайоннным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК в отношении 22-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 19-летнего парня.
"Четверо молодых людей ночью 4 июня находились на чердаке здания бывшей казармы в Бобруйске. Во время распития спиртных напитков между двумя парнями возникла ссора, - сказала Анастасия Лавринович. - В результате конфликта один из них нанес удар ножом другому, затем скрылся с места происшествия. Девушка, находившаяся с молодыми людьми, вызвала скорую помощь. Но медики констатировали смерть юноши".
Подозреваемый пытался скрыться в этом же здании под сгоревшими досками и балками, однако вскоре был обнаружен правоохранителями. Молодой человек ранее судим за кражу, неоднократно привлекался к административной ответственности. В ходе допроса вину признал полностью.
Следователи и эксперты осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении каждого участника происшествия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3648 BYN
|2.361 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.0985 BYN
|2.096 BYN
|2.099 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.218 BYN
|3.225 BYN