Студент БГЭУ попал на Новый год в милицию из-за взорванной в общежитии петарды

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент Белорусского государственного экономического университета взорвал 31 декабря петарду в здании общежития, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

Столичные милиционеры 31 декабря в 23.26 получили сообщение о том, что в общежитии №5 БГЭУ происходит драка. На месте информация не подтвердилась. "При обследовании общежития правоохранители услышали звук от взрыва петарды на одном из этажей. За данное правонарушение был задержан 19-летний студент - гражданин Туркменистана. Он взорвал пиротехническое изделие на лестничной клетке", - сказала Татьяна Ковалева.

Парень был доставлен для разбирательства в отдел милиции. Противоправных действий в отношении сотрудников милиции студент не совершал. Ведется административный процесс.-0-