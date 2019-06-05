Тело пропавшего без вести жителя Волковысского района нашли в карьере

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тело пропавшего без вести жителя Волковысского района нашли в техническом водоеме. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Волковысский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели жителя одной из деревень. Сообщение об исчезновении 35-летнего мужчины поступило от родственников в начале мая. В течение 10 суток отыскать его не удалось. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что мужчина был склонен к бродяжническому образу жизни, ранее привлекался к уголовной ответственности, злоупотреблял спиртным", - сказал Сергей Шершеневич. В последний раз в живых его видели в середине апреля на берегу карьера неподалеку от поселка Красносельский. Мужчина вместе со знакомыми распивал у костра спиртное, остался ночевать на берегу, а на утро пропал.

Во время поисковых работ в карьере 31 мая было обнаружено тело пропавшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"С учетом анализа информации, полученной в ходе следственных и иных процессуальных действий, смерть мужчины не носит криминального характера. Выдвинута версия гибели в результате несчастного случая. Глубина карьера у места ночлега составляет несколько десятков метров", - отметил Сергей Шершеневич.

Расследование продолжается. По его результатам будет дана окончательная правовая оценка произошедшему. Кроме того, следователи направят субъектам профилактики представления для устранения причин и условий, приведших к гибели человека в месте, не предназначенном для проведения досуга.-0-

Фото УСК по Гродненской области