Тонну конопли уничтожили в Речицком районе

8 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе уничтожили 1 т дикорастущей конопли, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Вечером 7 августа оперативники наркоконтроля Речицкого РОВД недалеко от деревни Ведрич обнаружили необрабатываемый участок площадью 0,4 га, на котором росла конопля. Высота отдельных стеблей достигала 3 м. Для ликвидации наркосырья направили сельхозтехнику.

По словам Виталия Пристромова, за время проведения спецпрограммы "Мак" в Речицком районе установили 24 факта произрастания конопли и мака на площади 3,5 га. Уничтожено около 2,2 т наркосодержащих растений.

Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, выявление и уничтожение незаконных посевов.-0-