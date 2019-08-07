Трактор с 11 тюками соломы сгорел на дороге в Мозырском районе

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На дороге в Мозырском районе горел трактор, перевозивший солому, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Сообщение о возгорании трактора МТЗ-82 2007 года выпуска на автодороге Митьки-Стрельск поступило в службу спасения 6 августа в 17.36. Собственник трактора - Мозырская передвижная механизированная колонна №27.
Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Огнем уничтожен моторный отсек и кабина трактора, 11 тюков соломы в прицепе. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, среди рассматриваемых версий - попадание искры из выхлопной трубы двигателя внутреннего сгорания трактора при перевозке соломы в прицепе.-0-
Фото Гомельского областного УМЧС
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