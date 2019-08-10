10 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трое мужчин подозреваются в незаконной охоте в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Сегодня утром сотрудники Жлобинской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов заметили в лесном массиве возле деревни Белица внедорожник и решили проверить его. Автомобиль попытался скрыться, но специалисты БООР настигли его на ближайшем поле. В салоне машины были трое мужчин - жители Минска, Жлобина и Светлогорска. У них изъят нож, два охотничьих ружья, карабин и патроны.
О произошедшем сотрудники БООР сообщили в милицию. Следственно-оперативная группа уточняет все обстоятельства произошедшего.-0-
Фото УВД Гомельского облисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.283 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.128 BYN