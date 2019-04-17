Уголовное дело возбуждено по факту аварии с маршруткой и грузовиком в Могилеве

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Могилевской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, 16 апреля около 17.00 водитель фургона "ГАЗ-3307", приблизившись к нерегулируемому перекрестку, при повороте налево столкнулся с двигавшимся по главной дороге маршрутным автобусом Peugeot Boxer. В результате столкновения опрокинулся автобус, где, по предварительным данным, находились более 10 пассажиров. Из них 39-летнему мужчине причинены тяжкие телесные повреждения, также с менее тяжкими травмами госпитализирована 49-летняя женщина.

В отношении 58-летнего водителя фургона возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). Следователями назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. Оба водителя были трезвы.

Очевидцев аварии, а также пострадавших в результате ДТП граждан следователи просят обратиться в УСК по Могилевской области по адресу: г.Могилев, ул.Архиерейский Вал Конисского, 3 или по телефонам (80222) 23-05-00 (круглосуточно) (80222) 29-82-04 (с 9 до 18 часов).-0-