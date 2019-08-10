Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршруткой в Ивьевском районе

10 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. По факту ДТП в Ивьевском районе, в результате которого пострадали водитель и пассажиры маршрутки, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

Авария случилась 9 августа около 22.00 на автодороге Совгути-Гончары-Дайлиды вблизи Ивье. По предварительным данным, 34-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом при движении задним ходом со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В маршрутке ехали 10 пассажиров. В результате ДТП водитель микроавтобуса, а также четверо пассажиров в возрасте от 23 до 54 лет госпитализированы. Остальным пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь на месте.

"По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшему по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ст.317 УК), возбуждено уголовное дело. Водитель грузового автомобиля задержан по подозрению в совершении преступления", - сообщили в СК.-0-