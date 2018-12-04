Жительница Воронова присвоила потерянные пенсионером деньги – заведено уголовное дело

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Вороново стала фигуранткой уголовного дела за присвоение денег, которые при ней на почте потерял 84-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Пенсионер получил на почте Br220. Всю сумму он вложил в паспорт и, как думал, спрятал документы и деньги в карман. Однако они выпали на пол.

"Мужчина не заметил этого и ушел. Рядом находилась женщина 1959 года рождения. Она не предприняла никаких действий, чтобы вернуть выпавшие деньги и паспорт владельцу, не сообщила о находке и сотрудникам почтового отделения. Женщина попросту забрала всю наличность, а паспорт оставила лежать на полу", - рассказали в пресс-службе УВД.

Вскоре мужчина обнаружил пропажу и обратился за помощью в милицию. Личность женщины установлена. Ее действия подпадают под уголовную статью "Кража".-0-