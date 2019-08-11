В Березинском районе мужчину убило током в трансформаторной подстанции

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе мужчина самовольно проник в трансформаторную подстанцию и был поражен электрическим током, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
Инцидент произошел вечером 9 августа в деревне Беличаны Березинского района Минской области.
Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. Причины и обстоятельства произошедшего расследует СК.
"Минскэнерго" напоминает, что проникновение в действующие электроустановки строго запрещено, доступ туда посторонних лиц может быть смертельно опасен.-0-
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