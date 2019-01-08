В Борисове отец избил сына металлической шваброй за громкую музыку

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Борисовского РУВД задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в причинении тяжких телесных повреждений своему 25-летнему сыну. По оперативной информации, отец несколько раз ударил его в грудь металлической шваброй за громкую музыку. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома.

Произошел конфликт, причиной которого послужила громко играющая музыка в комнате молодого человека. "Отец неоднократно делал замечание, однако сын никак не реагировал. По предварительной информации, мужчина от слов перешел к действиям: схватив металлическую швабру, нанес несколько ударов в грудь сыну", - рассказали в УВД.

В результате молодого человека доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки. На момент преступления отец и сын находились в состоянии алкогольного опьянения.

"В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет", - проинформировали в УВД.-0-