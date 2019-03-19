В Борисове со стройки похитили запчасти от буровой установки стоимостью Br17 тыс.

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове с территории строящегося объекта украли буровые штанги на сумму Br17 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина.

"В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратился директор строительной организации и сообщил о том, что неизвестные украли запчасти от буровой установки, которые хранились на территории строящегося объекта на открытом воздухе. Когда они понадобились для работы, оказалось, что не хватает 17 штанг", - рассказала официальный представитель Борисовского РУВД.

Сотрудники милиции проверили окрестные пункты приема металла, в одном из которых и нашли пропавшие запчасти, которые не успели попасть в переработку. "Выяснилось, что злоумышленник - проживающий неподалеку местный житель 1966 года рождения. В ночь с 12 на 13 марта мужчина беспрепятственно проник на неохраняемую территорию и похитил буровые штанги, которые вывез на личном авто. На следующий день он сдал их на металл, а вырученные деньги планировал потратить на собственные нужды. Задержанный признался в содеянном", - отметила Яна Коржавина.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-