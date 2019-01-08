В Гомеле сбили мальчика, переходившего дорогу на зеленый

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила мальчика на пешеходном переходе в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло вечером 4 января. 21-летний водитель на автомобиле "Опель Астра", двигаясь по Привокзальной площади со стороны ул.Шевченко в направлении просп.Победы, наехал на 9-летнего пешехода. Как рассказали в ГАИ, мальчик переходил проезжую часть просп.Победы по регулируемому пешеходному переходу при одновременном разрешающем (зеленом) сигнале светофора.

Ребенка госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

В Гомельской области с 4 по 7 января зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека получили телесные повреждения. За этот период сотрудники региональной ГАИ выявили более 3,2 тыс. нарушений ПДД.-0-