В Гомеле в ДТП с тремя авто пострадала 9-летняя девочка

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 9-летняя девочка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 5 августа. На проспекте Космонавтов водитель Mercedes из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутным Rover, после чего последний отбросило на ехавший впереди Renault. В результате 9-летняя пассажирка Rover с травмами была госпитализирована в нейрохирургическое отделение областной больницы. Как уточнили в ГАИ, девочка ехала в детском удерживающем устройстве.

В Госавтоинспекции обратили внимание, что по статистике несоблюдение дистанции - наиболее распространенная причина столкновения попутного транспорта.-0-

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома