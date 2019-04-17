В Городокском районе горел костел

17 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Католический храм горел сегодня в Городокском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в храме святых Апостолов Петра и Павла в деревне Ремни поступило на пульт МЧС в 13.21. "Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, но пожар в храме уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и повредил стены. Его причина устанавливается", - отметили в областном управлении МЧС.

Фото Витебского областного управления МЧС

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации Следственного комитета, пламя перешло на храм во время неосторожного сжигания мусора, огонь от которого перешел на сухую растительность. Жертв нет.

По предварительным данным, здание храма не эксплуатируется более 30 лет. Деревянный костел построен в 1896 году.-0-