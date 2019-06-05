В Гродно изъята самая крупная за пять лет партия насвая

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно обнаружено и изъято более 100 кг насвая - это самая крупная за пять лет партия некурительного табачного изделия, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РОВД Гродно.

Совместную операцию проводили ночью на улице Садакова сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Октябрьского РОВД и ОМОН УВД. Силовики задержали легковой автомобиль, которым управлял 33-летний мужчина.

В машине обнаружено 102 кг некурительного табачного изделия. Проводится проверка.-0-

Фото Октябрьского РОВД Гродно