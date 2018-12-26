В Кобрине из-за пожара эвакуировали жильцов девятиэтажки

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине из-за пожара в девятиэтажном доме эвакуировали 11 жильцов. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В РОЧС сообщение о пожаре на улице 700 лет Кобрина поступило 25 декабря в 10.00. Возгорание произошло на третьем этаже в квартире, принадлежащей мужчине 1979 года рождения. Огонь повредил имущество в комнате. Работники МЧС с расположенных выше этажей эвакуировали 11 человек, в том числе двое детей.

"На место вызова спасатели прибыли через три минуты после поступления сообщения о пожаре. Из окна квартиры на третьем этаже шел дым, хозяева в это время находились на улице. В 10.18 пожар был ликвидирован", - добавил официальный представитель УМЧС Сергей Машнов.

Причина пожара устанавливается.-0-