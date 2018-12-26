В Кобрине из-за пожара эвакуировали жильцов девятиэтажки

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
26 декабря 2018, Ср
+1°C
Сплошная облачность EUR 2.4505
USD 2.1507
RUB 3.1132
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Президент
Беларусь и Россия сблизили позиции по всем вопросам, президенты до Нового года встретятся еще раз
Президент
Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня
Политика
Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграл 80-ю квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Работники МЧС проверили около 6,5 тыс. мест новогодних празднований
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Новое деревообрабатывающее предприятие создали в Шклове
17:00 Регионы
Лучших эстетических гимнасток выбрали в Минске
16:53 Спорт
В Минске за хранение марихуаны задержан водитель автобуса
16:52 Происшествия
Минприроды подарило детскому дому №3 Минска сертификат на покупку автомобиля
16:44 Регионы
ЕЭК изменила стандарты на транспортные средства и пиротехнику
16:43 Экономика
Факсимильное издание "Букваря" презентовали в Витебске
16:42 Культура
Порошенко отменил военное положение в Украине и подтвердил дату проведения президентских выборов
16:40 В мире
Парк школьных автобусов в Витебской области пополнят 42 машины
16:35 Регионы
Волейболистки "Минчанки" проиграли "Енисею" в российской суперлиге
16:33 Спорт
ЕЭК приняла рекомендации по развитию транзитного потенциала ЕАЭС
16:31 Экономика
Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br994
16:28 Общество
ЕЭК изменила порядок согласования ветеринарных сертификатов в ЕАЭС
16:24 Экономика
Молодежный ЧМ по хоккею стартует в Канаде
16:23 Спорт
ЕЭК утвердила меры для введения в ЕАЭС в 2019 году электронных автопаспортов
16:17 Экономика
Зась вручил новогодние подарки воспитанникам детского дома семейного типа в Минске
16:07 Регионы
Гродненские таможенники более чем в 1,5 раза увеличили выпуск экспортных деклараций в авторежиме
15:59 Регионы
В Малоритском районе из-за ДТП с грузовиком погиб тракторист, перевозивший новогодние ели
15:54 Происшествия
Работника хоккейного клуба в Гродно подозревают в краже денег у тренера
15:52 Происшествия
ЕЭК продлила действие нулевой пошлины на комплектующие для велосипедов
15:47 Экономика
Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
15:33 Общество
Все новости
Темы
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Новый год Новый год
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Кобрине из-за пожара эвакуировали жильцов девятиэтажки

Происшествия 26.12.2018 | 09:04
Фото Брестского областного УМЧС
Фото Брестского областного УМЧС

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине из-за пожара в девятиэтажном доме эвакуировали 11 жильцов. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В РОЧС сообщение о пожаре на улице 700 лет Кобрина поступило 25 декабря в 10.00. Возгорание произошло на третьем этаже в квартире, принадлежащей мужчине 1979 года рождения. Огонь повредил имущество в комнате. Работники МЧС с расположенных выше этажей эвакуировали 11 человек, в том числе двое детей.

"На место вызова спасатели прибыли через три минуты после поступления сообщения о пожаре. Из окна квартиры на третьем этаже шел дым, хозяева в это время находились на улице. В 10.18 пожар был ликвидирован", - добавил официальный представитель УМЧС Сергей Машнов.

Причина пожара устанавливается.-0-

Новости по теме
При пожаре в пятиэтажке в Барановичах спасены супруги-пенсионеры
Два бытовых помещения горели в гомельской многоэтажке
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Кобрин, эвакуация
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4505 BYN 2.445 BYN 2.453 BYN
USD
2.1507 BYN 2.15 BYN 2.155 BYN
RUB
3.1132 BYN 3.09 BYN 3.12 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
Все видео

Фотоновости

Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
Все фото

Инфографика

Минск - самый популярный город СНГ для новогодних путешествий россиян Минск возглавляет рейтинг самых популярных городов СНГ для новогодних и зимних путешествий российских туристов в декабре 2018 и январе 2019 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Беларусь и Россия сблизили позиции по всем вопросам, президенты до Нового года встретятся еще раз
Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Политика
Антон Силуанов. Фото из архива Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня
В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека
Михневич: Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике
Экономика
Фото из архива Маркировка продукции с ГМО станет более заметной
ЕЭК изменила стандарты на транспортные средства и пиротехнику
ЕЭК приняла рекомендации по развитию транзитного потенциала ЕАЭС
Общество
Сердце - символ благотворительного проекта "Прикосновения". Благотворительной карточке Белагропромбанка "Прикосновения" исполнился год
Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br994
Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
Регионы
Воспитанникам Гомельского детского дома вручили сертификаты на спортинвентарь
Новое деревообрабатывающее предприятие создали в Шклове
Минприроды подарило детскому дому №3 Минска сертификат на покупку автомобиля
Спорт
Во время матча. Фото ХК "Шахтер" Два гола в меньшинстве помогли хоккеистам "Немана" обыграть "Шахтер" в матче экстралиги
Лучших эстетических гимнасток выбрали в Минске
Волейболистки "Минчанки" проиграли "Енисею" в российской суперлиге
Технологии
Фото из архива Российские ученые испытают первый в мире прибор для лечения обморожений
В США создали робота-амфибию
"Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты
Культура
Фото ТАСС Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"
Факсимильное издание "Букваря" презентовали в Витебске
История старого фонарщика легла в основу новогоднего представления в Бресте
В мире
Фото ИРНА В Иране опрокинулся автобус со студентами, 10 человек погибли
Порошенко отменил военное положение в Украине и подтвердил дату проведения президентских выборов
В Украине истекает срок действия военного положения
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
Светлана Лобода показала фото без макияжа
Ксения Собчак сделала новую прическу
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия