7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе от огня спасено 40 га посевов пшеницы, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании яровой пшеницы на корню в поле возле деревни Великая Слобода Кореличского района поступило в дежурную часть 6 августа в 18.25. В результате пожара уничтожено 2 га посевов. Еще 40 га спасены работниками МЧС совместно с работниками КСУП.
Причина пожара устанавливается. -0-
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