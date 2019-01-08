В Кореличском районе тракторист более трех лет присваивал дизтопливо

8 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тракторист одного из сельскохозяйственных предприятий Кореличского района с весны 2015-го по осень 2018 года присвоил 1,5 т дизтоплива, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
За мужчиной был закреплен трактор МТЗ-82. Более трех лет он сливал сэкономленное топливо со служебной техники.
Сейчас похищенное изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение либо растрата".-0-
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