В Минске бесправник на легковушке врезался в разделительное ограждение и погиб

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин 25 декабря на машине "Форд" ударился в разделительное ограждение и погиб. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло после часа ночи. По информации МВД, за рулем автомобиля был бесправник.

Как уточнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель 2000 года рождения ехал по внутреннему кольцу МКАДа со стороны ул.Всехсвятской в направлении ул. Ф. Скорины и врезался в разделительное ограждение. На месте ДТП работали сотрудники столичной Госавтоинспекции, МЧС, представитель СК и специалист ГКСЭ по Минску. Установлено, что водитель помимо того, что не имел водительского удостоверения, не был пристегнут ремнем безопасности в момент ДТП.

На время праздничных и выходных дней столичная Госавтоинспекция перешла на усиленный вариант несения службы. С 22 по 25 декабря вечером и ночью проводились усиленные отработки. Выявлено 29 пьяных водителей и 74 бесправника. За превышение скоростного режима привлечены 20 автолюбителей.

Особое внимание ГАИ уделяет обеспечению безопасности в местах массового скопления людей, а также проведению комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей. В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин (1 БВ равна Br24,5) с лишением права управления на срок 3 года. То же наказание ожидает тех, кто пустил за руль пьяного, отказался от освидетельствования.

За такое же нарушение в течение года после привлечения к административной ответственности наступает ответственность уголовная (штраф, исправительные работы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест до 6 месяцев). Кроме того, применяется специальная конфискация транспортного средства независимо от права собственности.-0-