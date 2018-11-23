В Минске нетрезвая водитель легковушки въехала в яму теплотрассы

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина, управляя автомобилем "Мерседес" в состоянии алкогольного опьянения, въехала в яму теплотрассы, сообщила БЕЛТА в управлении ГАИ Мингорисполкома.

22 ноября примерно в 16.45 женщина 1975 года рождения, управляя легковой автомашиной, на ул.Грибоедова наехала на ограждение (на данном участке производился ремонт теплотрассы, место работ обозначено в соответствии со всеми требованиями), но продолжила движение, и автомобиль съехал в яму передними колесами.

Как отметили в ГАИ, пострадавших в ДТП нет, транспортное средство получило механические повреждения. Рабочие, находившиеся рядом, помогли женщине выбраться из автомобиля. Прибывшими на место сотрудниками ГАИ Центрального района Минска было установлено, что у водителя "Мерседес" имеются признаки алкогольного опьянения. Женщина была доставлена на медосвидетельствование, оно показало 1,48 промилле.

Госавтоинспекция напоминает, что алкоголь и вождение автомобиля несовместимы. Именно происшествия, совершенные нетрезвыми водителями, отличаются высокой степенью тяжести последствий. В предупреждении "нетрезвых" ДТП велика роль очевидцев происходящего. Любой гражданин, видя пьяного за рулем, может сообщить об этом в милицию по телефону 102.-0-