В Минске незнакомец обокрал человека, которому стало плохо

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители разыскивают мужчину, обокравшего на железнодорожной станции пассажира, которому стало плохо. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Неизвестный разыскивается Минским отделом внутренних дел на транспорте. "Мужчина ночью 11 сентября вблизи железнодорожной станции Институт Культуры увидел, как идущему на остановку человеку стало плохо и он потерял сознание. Злоумышленник воспользовался ситуацией и похитил у него сумку, - рассказали в ГУВД. - После этого он на платформе станции осмотрел вещи. Нашел новый мобильный телефон и забрал его себе, а сумку оставил на скамейке". Как отметили в милиции, телефон мужчина вез в подарок дочери.

Информацию о разыскиваемом правоохранители просят сообщать по телефонам: 8(029)316-07-87, 8(029)767-31-97.-0-