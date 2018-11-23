В Минске парень похитил шесть смартфонов из-за невнимательности продавцов

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный Первомайский районный отдел СК расследует уголовное дело о краже: парень из-за невнимательности продавцов похитил шесть смартфонов из минского торгового центра. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Неизвестный в октябре похищал мобильные телефоны из столичного магазина на ул. Петра Мстиславца. Факты краж сняли камеры видеонаблюдения. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Борисова.
"Молодой человек при посещении магазина заметил, что работники оставляют без присмотра ключи от шкафчиков с продукцией. Он воспользовался этим и похитил ключи. В течение месяца он украл шесть мобильных телефонов, жесткий диск и смарт-часы. Общая стоимость похищенного - более Br13 тыс.", - рассказали в СК.
Действия молодого человека квалифицированы следователями по ч.3 ст.205 УК (кража, совершенная в крупном размере). Он подписал обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3996 BYN
|2.395 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.105 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.198 BYN
|3.21 BYN