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В Минске за январь-май в ДТП пострадали 27 детей

Происшествия 05.06.2019 | 15:44
Фото из архива
Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за январь-май зарегистрировано 26 ДТП с участием несовершеннолетних, в них получили телесные повреждения 27 детей, сообщили БЕЛТА в отделе по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что 17 детей, пострадавших в ДТП, были пешеходами, 5 - пассажирами транспортных средств, 5 - велосипедистами.

Непосредственно из-за нарушений ПДД детьми в столице зафиксировано 9 происшествий. В основном причиной этого стали переход дороги в неположенном месте или неожиданный выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом, нарушение правил управления велосипедом. Зачастую дети выбегают из-за стоящих машин, сооружений и других препятствий, не осмотревшись и не глядя по сторонам.

Столичная Госавтоинспекция призывает родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей. Важно ежедневно напоминать юным пешеходам и велосипедистам о безопасном поведении на дорогах и во дворах.

Перевозить детей в легковом автомобиле нужно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту. За неисполнение этого требования предусмотрен штраф в размере до 4 БВ (одна БВ - Br25,5). При повторном нарушении в течение года - штраф от 2 до 8 БВ.-0-

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Теги
ГАИ, дети, ДТП, Минск, статистика
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