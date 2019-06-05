В Минском районе изъяли более 1750 л контрафактного машинного масла

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Первомайского РУВД Минска изъяли со склада коммерческой организации в Минском районе более 1750 л контрафактного моторного, трансмиссионного масла. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители установили, что фирма, которая занимается продажей моторного, трансмиссионного масла, технических жидкостей для автомобилей, хранит и продает контрафактную продукцию. "На складе, который расположен в Минском районе, оперативники обнаружили более 1750 л моторного и трансмиссионного масла на общую сумму, превышающую $18,5 тыс. Продукция изъята", - проинформировали в ГУВД.

В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.9.21 КоАП (нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности). Санкция этой части статьи для ИП предусматривает ответственность в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин (одна БВ - Br25,5), а для юридического лица - от 100 до 300 базовых величин. В обоих случаях предмет административного правонарушения может быть конфискован независимо от того, в чей собственности он находится.-0-