В Мозыре парень задержал серийного грабителя

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре 26-летний местный житель Павел Колоцей задержал серийного грабителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

События разворачивались в темное время суток. Молодой человек ехал по улице Калинина райцентра и увидел активно жестикулирующую женщину. Парень остановился, вышел из машины. "Женщина сказала, что грабят, сережки срывают. Я сразу побежал за грабителем. Стало страшно, когда его уже поймал, мало ли что", - рассказал Павел Колоцей.

Дожидаться приезда милиции парень не стал, спешил на встречу. "Задержанного оставил "на попечение" родственникам женщины. Они передали его представителям департамента охраны", - пояснил Виталий Пристромов.

Задержанным оказался ранее судимый 37-летний мозырянин. Его жертвами на момент задержания стали две пожилые женщины, которые лишились денег и ювелирных украшений. В отношении грабителя Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Павла Колоцея поблагодарил и поощрил начальник Мозырского РОВД Виктор Гончаров.-0-