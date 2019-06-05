В Пинске пропал подросток

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинский ГОВД разыскивает несовершеннолетнего местного жителя 2004 года рождения, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Учащийся восьмого класса одной школ города Даниил Полюхович ночевал у своей бабушки. В ночь с 2 на 3 июня внук ушел, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Мальчику на вид 14-15 лет, рост 165-170 см, лицо овальное, смуглое, волосы прямые, короткие, светло-русые, носит 42-й размер обуви.

У подростка на правой руке наложен гипс. Среди особых примет - татуировка в виде отдельных букв на указательном пальце левой руки, следы от ожогов на ногах. Даниил был одет в черную майку с длинным рукавом, брюки зеленого цвета с боковыми карманами и красные кроссовки "Адидас".

Милиция просит откликнуться всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении школьника, и сообщить об этом по телефону 102.-0-