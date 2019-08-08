В Рогачеве пенсионер бросал с балкона бутылки с водой на детей

8 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве 69-летний пенсионер бросал с балкона бутылки с водой на детей, возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА сотрудник управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел Беларуси Александр Марченко.

Инцидент произошел вечером 4 августа. В милицию обратилась мать 9-летнего мальчика. С ее слов, пенсионер беспричинно травмировал школьника, когда тот вместе с другими ребятами играл на улице.

"Уже на месте, где все происходило, нашли пустые бутылки из-под пива и безалкогольных напитков. Именно их дебошир наполнял водой и бросал в детей с пятого этажа", - рассказали в Рогачевском РОВД. В итоге один из "снарядов" попал в руку несовершеннолетнему, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

Житель райцентра пояснил, что школьники шумели под окнами и мешали отдыхать, когда он пил пиво, поэтому и выбрал в качестве управы такой необычный способ.

Пенсионера не задерживали, однако в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст.339 УК Беларуси (хулиганство).-0-