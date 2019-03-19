В Россонском районе нашли заблудившуюся в лесу сборщицу клюквы

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Россонском районе женщина пошла в лес за клюквой и возле деревни Синицы заблудилась, ее нашли спасатели. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Женщина отправилась за ягодами в 11.00 18 марта, сбилась с пути и не смогла выйти из леса самостоятельно. В МЧС об этом сообщили около 18.00. "На поиски спасатели выехали совместно с работниками милиции. В 20.45 женщина была обнаружена - вышла на звуковой сигнал пожарной автоцистерны. В медицинской помощи она не нуждалась", - рассказали в МЧС.

В спасательном ведомстве рекомендуют изучить базовые правила безопасности перед выходом в лес. Спасатели советуют изучить карту местности, иметь при себе телефон, лекарства, сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения.-0-