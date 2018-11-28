В Слуцком районе ликвидировали точку подпольной торговли контрафактным спиртным

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Слуцкого РОВД во время рейда по пресечению незаконного оборота алкоголя ликвидировали в деревне Маяк точку подпольной торговли контрафактным спиртным. Правоохранители изъяли 42 л. Такая информация размещена на сайте УВД Минского облисполкома.

Торговлей контрафактным спиртным занималась жительница деревни Маяк. У нее обнаружили и изъяли 84 бутылки с этикетками водки "Царская охота". "У сотрудников милиции есть основания полагать, что сельчанка реализовывала суррогат, изготовленный не предприятием по производству алкогольных напитков. По этому поводу в ходе проводимых проверочных мероприятий назначены соответствующие экспертизы", - проинформировали в УВД.

В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. Сотрудники Слуцкого РОВД устанавливают, где нарушительница брала спиртосодержащую жидкость.-0-

Фото УВД Минского облисполкома