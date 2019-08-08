В Светлогорске супруг взял на себя вину за совершенное женой смертельное ДТП

8 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Светлогорским райотделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб 53-летний житель Светлогорска. Выяснилось, что владелец авто, взявший на себя вину в аварии, к ней не причастен, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как сообщалось, информация об аварии со смертельным исходом вблизи гаражно-строительного кооператива "Лада" поступила в дежурную часть Светлогорского РОВД 27 мая. Первыми к месту ДТП прибыли сотрудники ГАИ, которые обнаружили поврежденный Аudi 100 с погибшим пассажиром в салоне. Рядом стоял 22-летний владелец авто. "Молодой мужчина сказал, что он был за рулем. Его отвезли на медицинское освидетельствование, по результатам которого выяснилось, что он был нетрезв", - рассказала Мария Кривоногова.

В отношении автовладельца было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. На допросе в качестве подозреваемого мужчина пояснял, что в своей машине он подвозил незнакомого попутчика.

Вскоре в райотдел СК поступило заявление от 24-летней жены подозреваемого. Женщина утверждала, что в ДТП виновна она. "В отношении супругов были проведены судебно-медицинские экспертизы. У мужчины телесных повреждений не было. У женщины, согласно заключению эксперта, обнаружены ссадины, царапины и кровоподтеки, характерные для ДТП. Результаты судебной биологической (генетической) экспертизы по веществу, изъятому с поверхности Аudi, подтвердили, что это кровь жены подозреваемого", - отметила официальный представитель.

По данным следствия, вечером и ночью 26 мая мужчина со знакомыми распивал в гараже спиртные напитки. Утром пришла его жена и предложила подвезти находившуюся там приятельницу до места вызова такси. По настоянию супруги муж передал ей ключи от Аudi. Женщина высадила подругу и, возвращаясь, решила подвезти до гаражного кооператива голосовавшего на дороге мужчину. "По неровной грунтовой дороге с ямами женщина ехала со скоростью примерно 75 км/ч. При этом на трех колесах автомобиля были изношены шины, переднее левое колесо и заднее правое колесо установлены в положении, не обеспечивавшем определенное направление вращения", - уточнили в УСК. При объезде ямы женщина не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. В результате ДТП случайный пассажир скончался на месте происшествия.

Узнав о случившемся, муж решил взять вину на себя. Ведь вместе они воспитывали пятерых детей.

Как подчеркнули в УСК, у обоих супругов никогда не было водительских удостоверений. Мужчина ранее учился в ДОСААФ, но так и не смог сдать экзамен в ГАИ.

На основании собранных по делу доказательств уголовное преследование в отношении мужчины по ч. 4 ст. 317 УК прекращено. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 (выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправного транспортного средства и допуск к управлению транспортным средством лица, заведомо не имеющего права управления, совершенными лицом, ответственным за эксплуатацию транспортного средства, повлекшими по неосторожности смерть человека). Уголовное дело передано в прокуратуру.

Действия супруги квалифицированы следствием по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. На основании закона "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" уголовное преследование в отношении многодетной женщины прекращено.-0-