В Толочине пьяный водитель "Жигулей" врезался в гужевую повозку и скрылся

17 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пьяный водитель легкового автомобиля в Толочине врезался в гужевую повозку и скрылся с места ДТП, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла в райцентре 16 апреля в 21.40 на ул. Октябрьской. Пьяный водитель легковушки не справился с управлением и врезался в гужевую повозку, которая ехала в попутном направлении. Водитель "Жигулей" покинул место аварии. Дома, чтобы скрыть следы ДТП, мужчина накрыл автомобиль покрывалом и попытался уйти подальше от дома. Сотрудники ГАИ оперативно задержали пьяного жителя Толочина. В результате столкновения водитель легковушки не пострадал, а погонщика госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при движении по дороге в темное время суток и при недостаточной видимости на гужевом транспортном средстве, кроме световозвращающих элементов спереди должен быть включен фонарь с белым свет, а сзади - с красным. Водителей призывают быть более внимательными при движении в темное время суток.-0-