В Витебске ночью горело кафе

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в кафе по улице Жесткова минувшей ночью произошел пожар, пострадавших нет. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 8 января в 1.40. В результате пожара в холле кафе, принадлежащего ОАО "Арена пицца", повреждено имущество, закопчены стены, потолок.

Причина пожара устанавливается.-0-