7 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске пьяный бесправник спровоцировал погоню ГАИ, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Происшествие случилось 6 августа около 19.00. На проспекте Строителей внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла Toyota с подозрительной траекторией движения. Ее водитель на сигнал остановки не отреагировал, начав набирать скорость и попытавшись скрыться от преследования патрульной машины в частном секторе города. На Прибрежной улице мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.
Как оказалось, мужчина 1984 года рождения не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина также оказалась не его: парень взял ее у друга, чтобы съездить к девушке. На нарушителя составлено 9 административных протоколов. По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото из VK-аккаунта Это Витебск, детка! [Типичный Витебск]
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