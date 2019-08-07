7 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске пьяный бесправник спровоцировал погоню ГАИ, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Происшествие случилось 6 августа около 19.00. На проспекте Строителей внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла Toyota с подозрительной траекторией движения. Ее водитель на сигнал остановки не отреагировал, начав набирать скорость и попытавшись скрыться от преследования патрульной машины в частном секторе города. На Прибрежной улице мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

Как оказалось, мужчина 1984 года рождения не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина также оказалась не его: парень взял ее у друга, чтобы съездить к девушке. На нарушителя составлено 9 административных протоколов. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото из VK-аккаунта Это Витебск, детка! [Типичный Витебск]