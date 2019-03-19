В Витебской области на двух пожарах за минувшие сутки погибли 3 человека

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли на пожарах в Витебской области за минувшие сутки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную сводку Витебского областного управления МЧС.
Два человека погибли сегодня ночью на пожаре в жилом доме в Полоцке. Их личности устанавливаются. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении одного из погибших.
Еще один смертельный пожар произошел в жилом доме в деревне Гавриловцы Браславского района. В результате погибла пенсионерка 1934 года рождения. Причина возгорания устанавливается, есть несколько версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, неосторожное обращение с огнем.-0-
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