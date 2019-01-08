Витебские Бонни и Клайд совершили серию краж из подвалов многоэтажек

8 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске задержан криминальный дуэт, совершивший серию краж из подвалов городских многоэтажек, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Более 50 горожан стали жертвами ночных взломщиков, которые выносили все подчистую. Помимо мелочности поражала и самоуверенность злоумышленников: в некоторые дома они наведывались по несколько раз.

На поиски преступников были задействованы сотрудники уголовного розыска и оперативно-поискового отдела УВД. Им удалось вычислить место следующего преступления и с поличным задержать злоумышленников. Как выяснилось, кражами промышляла парочка сожителей. 23-летний мужчина и его 36-летняя подруга готовились к делу весьма обстоятельно. Для очередного "похода" по чужим владениям местные Бонни и Клайд брали напрокат представительный автомобиль и придерживались парадной формы одежды. Подъехав к очередному месту назначения, они вместе прогуливались вокруг многоэтажки и осматривались. Респектабельный вид парочки не вызывал подозрений и не привлекал внимания местных жителей. Криминальный дуэт же, убедившись в полной безопасности, приступал к совершению задуманного.

Награбленное имущество вывозилось в принадлежащие им гаражи. Осторожные воры не спешили продавать украденное, поэтому практически все похищенное в ходе многочисленных краж удалось обнаружить. Правоохранителям понадобилось три дня, чтобы описать и вывезти все найденные вещи. В отношении ранее не имевших проблем с законом жителей областного центра возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.205 УК РБ.-0-