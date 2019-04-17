Внучка украла у бабушки $8,8 тыс.

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле оперативники задержали 21-летнюю местную жительницу, которая украла у своей бабушки $8,8 тыс. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Бабушка живет с внучкой в одном доме и периодически уезжает на несколько дней на дачу, запирая свою комнату на замок. Несмотря на это, девушка нашла способ украсть деньги. "Злоумышленница разбила дверное стекло комнаты и под предлогом вскрытия замка вызвала слесаря. Когда тот сделал свою работу и ушел, внучка забрала спрятанные за иконой и в шкафу сбережения, а после попросила знакомого застеклить дверь", - рассказали в МВД.

Бабушка обнаружила пропажу денег, когда возвратилась домой из очередной поездки на дачу. Об этом она тут же сообщила правоохранителям. Милиционеры вышли на подозреваемую. "С ее слов, валюта была потрачена на собственные нужды: часть денег она отдала знакомому в качестве компенсации за разбитый в ДТП автомобиль, а также купила пылесос, микроволновую печь, пальто и другое. Около $1,3 тыс. у девушки изъяли", - отметили в МВД.

Подозреваемая задержана и находится в изоляторе временного содержания. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК Беларуси (кража в крупном размере).-0-