Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве сожительницы

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе следователи устанавливают обстоятельства убийства 36-летней местной жительницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

С заявлением о безвестном исчезновении дочери 4 января в РОВД обратилась мать погибшей. Тело женщины с признаками насильственной смерти сотрудники милиции обнаружили в хозяйственной постройке возле дома, в котором она проживала.

По данному факту Лунинецкий РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний сожитель женщины. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели, проведена проверка показаний на месте. "Для установления причин смерти женщины следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Установить обстоятельства произошедшего помогут медико-криминалистические, судебно-генетические и дактилоскопическая экспертизы. Их проведение поручено специалистам подразделений управления Госкомитета судебных экспертиз Брестской области", - добавил Дмитрий Иванюк.-0-