Житель Украины лишился крупной суммы незадекларированной валюты при выезде из Беларуси

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская таможня начала административный процесс в отношении гражданина Украины, который выезжая из Беларуси через пункт пропуска "Верхний Теребежов", пытался провезти незадекларированные $21 тыс. в эквиваленте. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Как рассказали в ГТК, 33-летний житель Ровенской области ехал на автомобиле Citroen Jumper. Он заявил, что при себе имеет $1,2 тыс. (эта сумма не подлежит декларированию). Однако во время таможенных операций среди личных вещей мужчины были обнаружены незадекларированные денежные средства различных наименований.

"10 350 евро, в части превышения установленной для перемещения без декларирования суммы, изъяты таможней до решения суда. В отношении их владельца начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.5 КоАП Беларуси", - сообщили в ГТК.

В ведомстве напоминают: в соответствии с законодательством, обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше $10 тыс.-0-