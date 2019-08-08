Житель Жодино нашел в подвале боевую гранату

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Жодино в подвале частного дома обнаружил боевую гранату, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"По линии 102 в оперативно-дежурную службу Жодинского ГОВД обратился житель города, который сообщил об опасной находке в подвале частного дома. Место происшествия было оцеплено. Там работали сотрудники группы разминирования из в/ч 3310", - рассказали в УВД. По информации саперов, находка - это боевая граната Ф1 времен Великой Отечественной войны.

Милиция напоминает, что при обнаружении подозрительного предмета не стоит подходить близко и прикасаться к нему. Необходимо немедленно сообщить о находке в милицию или спасателям.-0-