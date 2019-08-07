Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой "выпустила" смартфон

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram забавное видео.
На записи можно увидеть, как дочь Лиза представляет своему папе собственный смартфон с несколькими оригинальными приложениями. Девочка нарисовала телефон и с энтузиазмом рассказывает, какие функции у него есть.
Максим Галкин подписал видеозапись: "Смартфон XS 12. Звездный эксклюзив. Товар штучный!"
Пользователи Instagram оценили "телефон" дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина и предположили, что с такими навыками, девочка легко может в будущем стать инженером. Кроме этого, презентация явно удалась - видео посмотрели почти 1,5 миллиона раз. -0-
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