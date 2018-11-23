Древнейший предок человека был размером с динозавра

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеонтологи обнаружили на территории Польши окаменелые останки дицинодонта, древнейшего предка всех млекопитающих, в том числе людей. Это животное по размерам не уступало динозаврам и слонам, сообщает телеканал "МИР 24".

Польские палеонтологи проводили раскопки на юге страны, в окрестностях деревни Лисовице, где залегают породы, которые сформировались примерно 210 млн лет назад. В результате было найдено более тысячи костей и других окаменелостей, большая часть которых принадлежала примитивным динозаврам и крокодилам.

Однако часть останков принадлежала не динозаврам, а рекордно крупному дицинодонту, длина которого составляла примерно 4,5 м, высота - 2,6 м, при этом масса приближалась к 9 т. Гигант был, по мнению польских ученых, травоядным существом.

"Это эпохальное открытие, которое случается раз в жизни", - подчеркнул представитель Института палеонтологии ПАН в Варшаве Томаш Сулей.

Данная находка радикально меняет существующие представления об истории эволюции. В настоящее время ученые намерены выяснить причины, по которым дицинодонты достигли размеров динозавров.-0-