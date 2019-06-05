Екатерина Климова поделилась фото с дочерью. Сможете узнать, кто где?

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова опубликовала в личном Instagram-аккаунте снимок со своей дочерью Лизой.

Забавное фото 41-летней звезды и ее 17-летней дочери повеселило пользователей Instagram. Фолловеры артистки отметили, как молодо выглядит актриса. Однако поклонники порадовались не только необычному стилю фотографии, но и не смогли с первого раза определить: где дочь, а где мама?

Пост собрал тысячи лайков, а в комментариях похвалили внешний вид Екатерины Климовы и продолжают обсуждать 17-летнию копию мамы. -0-

Фото из Instagram