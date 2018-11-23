Экскурсии в резиденцию Санта-Клауса в Лапландии отменяют из-за отсутствия снега

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за отсутствия снега в резиденции Санта-Клауса в Лапландии некоторые туроператоры отменяют экскурсии и переносят даты поездок на более поздний срок, обещая полностью вернуть туристам стоимость билетов, если ситуация не изменится. Об этом сообщает CNN.

К разочарованию туристов в регионе зарегистрирован рекордно высокий уровень тепла для этого времени года. Обычно снег в Лапландии лежит 175 дней в году, к концу ноября в регионе снежный покров достигает 20-30 см.

Согласно самым пессимистичным прогнозам, устойчивый снежный покров во владениях финского Санта-Клауса не установится вплоть до 14 декабря.

Деревня Санта-Клауса (в финском варианте - рождественского персонажа Йоулупукки) расположена вблизи от финского города Рованиеми в провинции Лапландия. Это место стало популярной сезонной достопримечательностью. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов с детьми, чтобы окунуться в зимнюю сказку.-0-