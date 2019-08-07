ФОТОФАКТ: Гигантский "гобелен мира" создала художница из Португалии

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художница по текстилю из Порту Ванесса Баррагао создала грандиозное полотно под названием "Ботанический гобелен". Он представляет собой объемную карту мира шириной шесть метров. Об этом сообщает портал
Гобелен был создан, чтобы ознаменовать партнерство между лондонским аэропортом Хитроу и Королевскими ботаническими садами Кью. Находясь в зоне вылета терминала 2 аэропорта, гости, путешествующие по всему миру, могут полюбоваться тем, как художница с помощью пестрой пряжи визуализировала горы и океаны нашей планеты.
На изготовление впечатляющего полотна у мастерицы ушло 520 часов, 8 кг джута и хлопка и 42 кг переработанной шерсти. Она работала в разных техниках, использовала иглы для валяния, вязальные крючки и другие инструменты, чтобы добиться объемной фактуры гобелена и показать богатство флоры и фауны Земли. Некоторые из изображенных на гобелене видов - например, коралловые рифы, - находятся под угрозой исчезновения.
"Это самое большое произведение искусства, которое я когда-либо создавала, - рассказала Ванесса Баррагао. - Я надеюсь, что зрители понимают послание, зашифрованное в моей работе: мир принадлежит всем нам, и мы должны сохранить его".-0-
Фото Vanessa Barragao
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