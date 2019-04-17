ФОТОФАКТ: В Австралии живет "овца-единорог"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единорог - мифическое существо, которое встречается разве что в детских сказках. Однако у австралийской семьи Фостер из города Халлетт на заднем дворе поселилась настоящая овца-единорог, которую отец семейства выкупил у местного фермера, сообщает австралийская вещательная корпорация ABC News .

Биржевой агент Майкл Фостер во время визита к своему клиенту-фермеру заметил у него во дворе овцу с одним рогом, растущим посреди лба. Животному суждено было отправиться на скотобойню, поэтому Майкл предложил выкупить его. Фермер согласился продать овцу за ящик пива.

Теперь необычная овца по имени Джоуи стала любимицей семьи Фостер. Младшая дочь Майкла очень счастлива, что теперь у них на заднем дворе живет "настоящий единорог".

Ученые из Университета Аделаиды считают, что Джоуи - уникальное животное. Причиной одного рога на лбу, вероятнее всего, является генетическая деформация.-0-