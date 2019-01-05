Голубого тунца продали за рекордные $3,1 млн на аукционе в Токио

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первых в этом году торгах в Токио голубой тунец весом 278 кг ушел с молотка за 336 млн иен ($3,1 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов аукциона.

Покупателем стал знаменитый японский управляющий сетью рыбных ресторанов Киеси Кимура. Вырученная сумма является рекордной и более чем в два раза превышает предыдущую отметку, установленную в 1999 году.

Голубой тунец выловлен у северного побережья страны - в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори).

По заявлению покупателя, полакомиться рыбой можно будет по цене обычной порции.-0-