Крис Хемсворт отказался от съемок в кино

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крис Хемсворт взял перерыв в карьере, чтобы побольше времени провести со своими подрастающими детьми, пишет
Звезда "Тора" и "Мстителей" признался, что съемки в кинофраншизе от Marvel и участие в картине "Люди в черном" заставили его долгое время провести вдали от семьи.
Поэтому актер принял решение взять перерыв в съемках и не планирует подписывать контракты для участия в различных проектах до конца года. Семья переехала из Лос-Анджелеса в новый Южный Уэльс в Австралии и хорошо проводит время.
По словам Криса Хемсворта, он рад просто посидеть дома со своими детьми, особенно, когда у них такой возраст. У актера дочка и два мальчика близнеца. -0-
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