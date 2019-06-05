Крупнейшая мусорная свалка в Индии в 2020 году станет выше Тадж-Махала

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая большая в Индии мусорная свалка Газипур на восточной окраине Нью-Дели станет выше Тадж-Махала в 2020 году, сообщает британское издание The Independent .

Свалка Газипур на окраине Нью-Дели, который считается одним из наиболее загрязненных городов мира, открылась в 1984 году, а уже в 2002 году она была переполнена. Однако несмотря на это сюда по-прежнему свозят около 2 тыс. т мусора ежедневно. Свалка уже занимает площадь более 40 футбольных полей. Высота мусорной горы составляет 65 м, а ежегодный прирост - 10 м. Подсчитано, что в следующем году она станет выше 74-метрового мавзолея-мечети Тадж-Махала. Верховный суд Индии постановил, что на вершине Газипура должны быть установлены красные сигнальные огни для предупреждения пилотов самолетов.

В 2018 году часть мусорного холма обрушилась из-за проливных дождей, в результате погибли два человека. Из-за инцидента местные власти закрыли свалку, однако решение было отменено уже спустя несколько дней, поскольку чиновники не смогли найти альтернативу Газипуру. Еще одна проблема - частые пожары, возникающие на свалке из-за выделения метана, порой на их тушение уходит несколько дней. Глава индийской группы по защите окружающей среды Chintan Читра Мукерджи также сообщил, что токсичная жидкость из свалки стекает в местный канал. "Переполнение свалки необходимо прекратить, поскольку это серьезно загрязняет воздух и грунтовые воды", - заявил он.

Люди, живущие неподалеку от свалки, говорят, что воздух здесь настолько токсичен, что они едва могут дышать. В окрестных районах отмечается рост заболеваний, связанных с органами дыхания и ЖКТ. Недавнее исследование показало, что свалка представляет опасность для здоровья людей, живущих в радиусе 5 км от нее, сообщает новостной канал Channel NewsAsia.

В индийских городах ежегодно образуется 62 млн т мусора, и, согласно текущим прогнозам, к 2030 году это число увеличится до 165 млн т. При этом в Индии потребление пластика на душу населения низкое - всего 11 кг (в некоторых западных странах этот показатель в 10 раз выше), однако утилизация остается серьезной проблемой. Местные власти предпринимают шаги по выходу из этого кризиса. В 2019 году Индия запретила импорт пластиковых отходов, чтобы сократить разрыв между их производством и возможностями переработки, а к 2022 году страна планирует полностью отказаться от одноразовых пластиковых изделий.-0-